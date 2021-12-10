В центре Гамалеи назвали безответственными слова о легкости «омикрона»

Эксперт назвал безответственными слова о легкости «омикрона» Фото: REUTERS

Заместитель главы Центра Гамалеи Денис Логунов назвал безответственными слова о том, что новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» легкий.

- Безответственно заявлять, что это легкий штамм, — сказал специалист на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

Он указал на то, что есть пожилые люди и граждане без иммунитета. Пока нет информации о том, как они переносят этот штамм, отметил Логунов.

Напомним, вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков выразил мнение, что омикрон-штамм способен стать «природной вакциной» от коронавируса. Он предположил, что люди, переболевшие новым штаммом, станут устойчивы к любой коронавирусной инфекции. По его словам, если это предположение верно, то «омикрон» поможет миру забыть о локдаунах.