Москалькова объяснила, почему выступает против запрета абортов

Татьяна Москалькова Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова объяснила, что не поддерживает введение запрета на аборты, так как существуют ситуации, когда женщина не может воспитывать ребенка.

Соответствующее заявления омбудсмен сделала, отвечая на вопрос студента в Государственном юридическом университете имени Кутафина в пятницу, 10 декабря 2021 года.

"Я не против абортов, потому что мы знаем огромное количество случаев, когда женщина не может воспитать своего ребенка, - аргументировала Москалькова. - Она взвешивает эту ситуацию и принимает такое решение".

Она уточнила, что существуют сроки беременности, когда ее прерывать уже нельзя. И это следует принять как данность, подчеркнула уполномоченный по правам человека в России.

Как ранее писал сайт kp.ru, Татьяна Москалькова заявила, что россияне без прививки от коронавирусной инфекции должны быть готовы к ограничениям.