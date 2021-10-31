Алек Болдуин помог мужу и сыну застреленной Галины Хатчинс

42-летняя Галина Хатчинс погибла на съемках вестерна «Ржавчина». Фото: REUTERS

63-летний Алек Болдуин в октябре случайно застрелил 42-летнюю Галину Хатчинс на съемках вестерна «Ржавчина». Галина работала оператором, Болдуин – продюсер проекта и исполнитель главной роли. Пистолет, который использовали в качестве реквизита, оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. Во время съемки эпизода Болдуин выстрелил, смертельно ранив оператора Галину Хатчинс. Также осколки задели режиссера Джоэл Соуса, у которого оказалась повреждена ключица. Алек Болдуин с тех пор не давал интервью, так как идет расследование инцидента.

Но репортеры на днях преследовали Болдуина с его женой и детьми в Манчестере, штат Вирджиния. Поэтому актер был вынужден остановиться и ответить на несколько вопросов. Жена Алека попросила больше не преследовать их, так как дети пары напуганы. Видео беседы актера с журналистами опубликовал портал TMZ. Алек Болдуин не знает будут ли продолжены съемки «Ржавчины» - скорее всего, что нет. Алек сказал, что шериф запретил ему обсуждать детали – идет расследование, выясняется, как боевые патроны оказались в оружии.

Болдуин рассказала, что с погибшей Галиной и всей командой у него были дружеские отношения: «Мы были очень и очень слаженной командой, снимавшей фильм вместе, а затем произошло это ужасное событие». Заметил, что на съемках картин порой происходят инциденты, но не такие, как этот. Трагедию на «Ржавчине» он назвал случаем «один на триллион». Болдуин сообщил, что перед началом съемок он пригласил Галину и режиссера на дружеский ужин. Теперь Алек общается с мужем погибшей женщины – все подавлены этой историей. Звезда оказывает поддержку супругу и сыну Галины, у них уже была встреча. Очевидно, что звезда окажет и финансовую поддержку семье.

Болдуин выступил за ограничение использования огнестрельного оружия на съемках. Также он предложил задуматься: «сколько пуль было выпущено» в американских фильмах и телешоу за 75 лет «почти без происшествий». Артист поддержал ужесточение мер безопасности. Но признался, что этим должны заниматься специалисты. Пока не обнародованы результаты расследования – почему Болдуин получил на съемках пистолет, заряженный настоящими патронами.

Ранее Алек Болдуин ретвитил статьи, в которых говорилось: он просто получил пистолет, выполняя актерскую работу, полагаясь на то, что другие выполнили свои обязанности – проверили и убедились, что оружие безопасно. Однако позже все эти ретвиты были удалены. Это сделано, чтобы не мешать расследованию – оно еще продолжается в Нью-Мексико. По мнению экспертов в западной прессе – вряд ли Алек Болдуин будет признан виновным. Ошибка или преступный замысел осуществили другие члены команды, которые передали звезде оружие.

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