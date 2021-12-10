Иммунолог Болибок объяснил способность коронавируса прятаться в организме человека Фото: Олег ЗОЛОТО

Коронавирус умеет прятаться в организме человека, причем задерживается вирус в жировых клетках. Как это происходит – объяснил российский врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок

- Жировая клетка сама по себе очень инертная в плане обмена веществ. Она поглощает из крови избыточный сахар в виде глюкозы, превращает ее в жир и откладывает у себя внутри. Больше никаких действий практически не происходит. Жировая ткань, по сути, это склад токсинов, - рассуждает врач.

Когда коронавирус попадает в такую клетку, он оказывается, как бы в ловушке. Для размножения ковиду нужны рибосомы, которые производят белок, а в жировой клетке их нет. Болезнь впадает в спячку.

Как долго она может продолжаться – зависит от организма человек. Но так как слабый метаболизм в жировых клетках все же присутствует, то в какой-то момент вирус активируется.

Примечательно, что пока вирус не вышел на мембрану клетки, а хранится внутри нее, иммунная система его не обнаруживает.

Но стоим ему выбраться на оболочку, как иммунитет начинает уничтожать и сам вирус, и жировые клетки. Этим как раз объясняется, почему переболевшие ковидом резко теряют вес.

- Мы наблюдали случаи колоссальной потери веса у тех, кто болел коронавирусом в средней и тяжелой форме — теряли по 15-20 килограмм, у меня была пациентка, потерявшая 38. Так что в каком-то смысле коронавирус является средством похудения. Но такое средство нездоровое, - заключает врач в беседе с Lenta.Ru.

Особенность борьбы организма с ковидом такова, что вместе с жировыми клетками уничтожаются и стволовые, ответственные за регенерацию и общее омоложение организма.

К тому же процесс сопровождается сильным увеличением количества холестерина и жира в крови.

Тем временем, заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова объяснила, что основное отличие штамма коронавируса «омикрон» от «дельты» заключается в более быстром развитии болезни и в редкой потере у пациентов обоняния и ощущения вкуса.

- В отличие от других известных штаммов, пациенты пока переносят "омикрон" в легкой или средне-тяжелой форме, - цитирует "360" слова Руженцовой.

К 10 декабря в России выявлено 2 человека, заболевших новым штаммом. Новости о четырех зараженных в ведомстве не подтверждают, сообщает ФАН.