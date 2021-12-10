Трамп обвинил в предательстве и нецензурно высказался в адрес Нетяньяху

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обвинил экс-премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в предательстве.

По его словам, израильский политик первый поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах. Трамп отметил, что сделал для Нетаньяху «больше, чем для любого другого». Бизнесмен считает, что экс-премьер Израиля «совершил ужасную ошибку».

- С тех пор я с ним не разговаривал. Пошел он..., — сказал Трамп в интервью изданию Axios, на основе которого была написана книга «Мир Трампа: Авраамические соглашения и переустройство Ближнего Востока».

Трамп уточнил, что все еще симпатизирует Нетаньяху, но больше всего ценит верность.

В 2020 году Дональд Трамп вышел в прямой эфир одной из радиостанций, приняв участие в программе журналиста Раша Лимбо. И в какой-то момент, отвечая на вопрос Лимбо, употребил матерное слово f**k. Речь шла об угрозах в адрес Соединенных Штатов. Трамп пригрозил врагам, призывая их не «дурачить» Вашингтон. Идиома f**k around переводится именно как «дурачить», но она не отменяет нецензурности употребляемого в ней словечка f**k, однозначного считающегося матерным. Лимбо никак не отреагировал на мат из уст президента. А вот пользователи соцсетей массово возмутились, услышав такое из уст главы государства.