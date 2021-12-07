Около 100 человек, прибывших в Россию из ЮАР, находятся в обсерваторе с подозрением на коронавирус Фото: Светлана Макеева

Около 100 человек, которые прибыли в Россию из Южно-Африканской республики, находятся в обсерваторе с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией, а 24 из них госпитализированы. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, уточнив, что любое недомогание и повышение температуры является основанием для того, чтобы человек был госпитализирован.

«Вот сейчас из общего количества приезжих там почти под сотню, госпитализировано уже из обсерватора в стационар 24 человека. В основном госпитализированы, потому что положительный ПЦР, но и есть среди них люди, у которых ПЦР пока отрицательный, но клинические проявления появляются», - сообщила глава ведомства в интервью телеканалу «Россия-1».

Попова напомнила, что на сегодняшний день в России выявлено два случая заражения новым штаммом «омикрон», а у остальных прибывших из ЮАР исследования продолжаются.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что возвращающиеся из-за границы россияне нередко сначала сдают отрицательные тесты на коронавирусную инфекцию, однако потом попадают в больницы с COVID-19. Позже ведомство сократило срок действия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус до 48 часов.