Кудрин считает энергопереход самым большим вызовом для экономики России

Алексей Кудрин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Энергетический переход от ископаемых к возобновляемым источникам энергии – это самый большой вызов, стоящий перед экономикой РФ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на экспортном форуме "Сделано в России" в пятницу, 10 декабря 2021 года.

По его словам, наше государство ощутит этот процесс даже в большей степени, так как уровень жизни в стране напрямую зависит от экспорта углеводородов. Энергопереход же предусматривает постепенный отказ от них, то есть доход от экспорта газа и нефти будет снижаться.

"Нам теперь придется в рамках этой новой повестки заместить в значительной степени, хоть и не полностью - еще десятки лет нам потребуются углеводороды, но частично заместить их промышленными товарами и услугами", - подчеркнул Кудрин.

Как ранее писал сайт kp.ru, спецпредставитель российского президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил, что Россия стоит на пороге масштабной трансформации экономики, которая связана с энергопереходом. По его словам, это не только большие риски, так как на энергетику приходится 20% ВВП страны, но и огромные возможности.