ЦБ готовит новые функции по биометрии в банках России

В ЦБ предлагают расширить возможности применения биометрии в банках России. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новые функции по биометрии в банках готовит к внедрению в России Центробанк. Проект Основных направлений цифровизации финансового рынка на период 2022–2024 годов опубликован на сайте ЦБ в пятницу 10 декабря.

В проекте говорится об использовании биометрии для подтверждения или отмены сомнительных операций, аутентификации при обращении в колл-центр банка или онлайн-банкинг и так далее. Также при помощи биометрических данных можно будет пройти идентификацию на сайте или в мобильном приложении в любом банке, чтобы удаленно получить кредит или открыть счет.

Клиент сможет самостоятельно регистрировать свои биометрические данные с помощью защищенного мобильного приложения. Биометрию можно будет использовать для идентификации иностранцев без необходимости для них приезжать в Россию.

Ранее на kp.ru сообщалось, что Минкомсвязь обсуждает возможность регистрации пассажиров на рейсы без паспорта.