Вице-премьер Белоусов прогнозирует третью волну инфляции в мире из-за роста цен на продукты

Вице-премьер Белоусов заявил об ожидающейся третьей волне инфляции. Фото: Иван ВИСЛОВ

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил о возможности новой волны мировой инфляции. По прогнозам Белоусова, она может наступить с большой вероятностью во втором полугодии 2022 года. Причиной третьей инфляционной волны вице-премьер считает тенденцию к повышению цен на продовольствие.

«Сегодня мы видим, что ковидная история существенно сдвинула макроэкономический баланс, и точку равновесия пока мир не нашел», - сказал Белоусов, выступая в пятницу 10 декабря на международном форуме «Сделано в России». Трансляция идет на официальном сайте форума.

Белоусов заявил, что следствием сдвига макроэкономического баланса и являются инфляционные волны.

«Мы сейчас проходим вторую инфляционную волну, и очевидно, будет третья, потому что сейчас вторая волна - она с высокой вероятностью породит третью волну, связанную опять с продовольствием, с которой мы столкнемся в 2022 году, во втором полугодии особенно», - сказал Белоусов.

Ранее на kp.ru сообщалось, что инфляция в России в годовом выражении достигла 8,4%.