Цена газа в Европе превысила 1200 долларов за тысячу кубометров впервые с октября 2021

Стоимость газа в Европе вернулась к октябрьским показателям Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Цена газа в Европе в среду, 8 декабря, поднялась выше 1200 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Это произошло впервые с октября 2021 года.

При открытии торгов стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составляла выше 1145 долларов за тысячу кубов, однако затем резко подскочила, достигнув 1225 долларов в 13:15 по московскому времени. После этого стоимость голубого топлива немного снизилась, но так и осталась выше планки в 1200 долларов.

Цена газа в Европе растет на фоне новостей о возможных новых санкциях против России и сообщений западных СМИ об угрозе военного конфликта РФ и Украины. Например, британцев волнует вопрос, останется ли Европа без газа, если Россию отключат от платежной системы Swift.

Как писал сайт kp.ru, ранее Германия приостановила процесс сертификации "Северного потока – 2". После этого компания Nord Stream 2 AG решила создать "дочку" в Германии, чтобы сертифицировать газопровод. В Бундестаге считают, что остановка сертификации Nord Stream 2 AG повлияла на рост цен на газ в Европе.