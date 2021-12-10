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Здоровье10 декабря 2021 12:29

В Минпромторге заявили, что одобрение ВОЗ «Спутника V» ускорит его признание в Европе

Сейчас Россия подписывает отдельные соглашения с другими странами о взаимопризнании вакцин, сообщил глава ведомства Денис Мантуров
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Одобрение ВОЗ «Спутника V» ускорит его признание в Европе, считает глава Минпромторга

Одобрение ВОЗ «Спутника V» ускорит его признание в Европе, считает глава Минпромторга

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Глава Минпромторга России Денис Мантуров выразил уверенность, что одобрение ВОЗ отечественной вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» ускорит признание препарата в Европе.

- Конечно (ускорит), если это ВОЗом будет принято - все входят в эту организацию, правильно? Сегодня мы с каждой страной подписываем в отдельности двусторонние соглашения о взаимопризнании вакцинированных, чтобы обеспечить большую и лучшую мобильность гражданам нашей страны, — сказал он.

В середине ноября глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что Российский фонд прямых инвестиций ожидает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрит вакцину от коронавируса «Спутник V» к концу 2021 года. Он также выразил надежду, что взаимное признание российских и иностранных вакцин от коронавирусной инфекции произойдет в текущем году. По его мнению, процесс взаимного признания препаратов связан с пониманием стран того, что нельзя действовать только в интересах больших фармацевтических компаний, пытающихся ограничить применение других вакцин.