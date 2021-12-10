Генсек НАТО выступил за продолжение диалога с Россией по Украине в «нормандском формате»

Йенс Столтенберг Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил за продолжение диалога с Россией по украинскому вопросу в «нормандском формате».

- Этот кризис требует дипломатического и политического решения, урегулирования, мы приветствуем диалог президентов (Джо) Байдена и (Владимира) Путина, а также усилия по созыву новой встречи в «нормандском формате», так как диалог приобретает еще большую важность, когда напряжение возрастает, — сказал он.

Столтенберг уточнил, что предложение альянса о беседе между странами НАТО и властями России остается в силе.

Напомним, Bloomberg со ссылкой на неназванного дипломата пишет, что предложение президента США Джо Байдена начать диалог с Россией и НАТО по поводу ситуации вокруг Украины понравилось далеко не всем союзникам Штатов. Некоторые страны Восточной Европы, по данным агентства, жестко раскритиковали этот шаг американского лидера. Как сообщило издание, «правительство одного из государств пришло в ярость» от того, что Вашингтон хочет наладить контакты с Москвой. Администрация некоторых стран якобы требует немедленных разъяснений по поводу того, что именно планирует делать Джо Байден.