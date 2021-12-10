Горел и сдавался в плен: военный эксперт рассказал о корабле ВМС Украины "Донбасс"

Зачем Украине провокация в Керченском проливе во время переговоров с Байденом Фото: YouTube

Утром 9 декабря корабль управления ВМС Украины под названием «Донбасс» выдвинулся в сторону Керченского пролива. Никаких заявок о прохождении пролива украинская сторона не подавала, и российская сторона отреагировала как и положено в подобных ситуациях: корабль береговой охраны, который сопровождал «Донбасс», предупредил экипаж судна о необходимости соблюдения законодательство РФ.

После эксперты назвали все произошедшее провокацией. А капитан 1 ранга в запасе Владимир Гундаров объяснил, чем могло быть опасно данное судно.

Первым делом Гундаров рассказал о самом корабле.

- Это – старая калоша, которая сама по себе с военной точки зрения для нас никакой опасности не представляет, - заявил капитан в беседе с сайтом mk.ru. - Но он мог помешать судоходству, ведь через Керченский пролив идет постоянный поток гражданских торговых судов. Не только российских и под иностранными флагами, но и украинских.

В последний момент «Донбасс» изменил курс, но некоторое время ситуация была напряженной. Если бы этого не произошло, то, по мнению собеседника издания, могла повториться ситуация 2018 года, которая была с двумя украинскими артиллерийскими катерами и буксиром.

- «Донбассу» точно также перекрыли бы дорогу. То есть встали бы на его пути, взяли бы его на абордаж и отбуксировали в наш порт. Экипаж корабля задержали бы, оштрафовали и затем отпустили. Сам корабль тоже бы потом вернули, - объясняет капитан.

Оказывается, «Донбасс» был построен как плавмастерская. У судна богатая история: оно горело, тонуло и сдавалось в плен. В марте 2014-го, во время Крымской весны ее моряки сдались. На корабле был поднят российский флаг, а спустя год судно отбуксировали в порт Одессы. С тех пор он именуется «корабль управления».

А затем через год, уже российские моряки на буксире привели этот корабль обратно в порт Одессы. Это уж потом, в свободной Украине эта развалюха стала гордо именоваться кораблем управления.

- Кораблем управления называется судно, на котором находится какой-нибудь походный штаб, - объяснил капитан.

Что касается оружия на борту, то Владимир Гундаров предположил, что на «Донбассе» оно не установлено. Но не исключено, что команда была вооружена.