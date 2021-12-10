В ВОЗ положительно оценили систему контроля качества лекарств в России Фото: сайт Государственной думы

Российская система контроля качества лекарственных средств получила положительную оценку от Департамента преквалификации и обращения лекарств Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

«В рамках визита состоялась встреча с министром здравоохранения Россиии Михаилом Мурашко, в ходе которой директор Департамента преквалификации и обращения лекарственных средств ВОЗ Рожерио Гаспар дал положительную оценку системе Российской Федерации в области регулирования регистрации и контроля качества лекарственных средств», – сказано в сообщении.

В ходе встречи стороны договорились начать аккредитацию российской регуляторной системы на соответствие требованиям ВОЗ по всему спектру медицинской продукции в первом квартале 2022 года.

Как писал сайт kp.ru, глава Минпромторга России Денис Мантуров выразил уверенность, что одобрение ВОЗ отечественной вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» ускорит признание препарата в Европе.