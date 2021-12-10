В США годовая инфляция достигла максимума за 39 лет

В США инфляция достигла максимума за 39 лет. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В США зафиксировали максимальное значение показателя годовой инфляции за последние 39 лет. Об этом по данным министерства труда пишет CNBC.

По итогам ноября годовая инфляция в США составила 6,8 процента. Это максимум с 1982 года. Основной идентификатор инфляции – индекс потребительских цен – вырос в ноябре в США на 0,8 процента. Это больше, чем прогнозировали аналитики.

Базовый индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и электроэнергию вырос в ноябре на 0,5 процента по сравнению с октябрем. Годовое ускорение по этому показателю побило 20-летний рекорд.

За год (с ноября 2020 года) цены на энергоносители в США выросли на 33,3 процента (на 3,5 процента за месяц). За год бензин подорожал на 58,1 процента, продукты — на 6,1 процента, а подержанные автомобили и грузовики на 31,4 процента. Годовое повышение цен на продукты питания и энергоносители стало самым быстрым за 13 лет.

Ранее на kp.ru сообщалось, что вице-премьер Белоусов прогнозирует третью волну инфляции в мире из-за роста цен на продукты.