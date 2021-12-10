В России на корпоративы стали чаще заказывать безалкогольное вино Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Декабрь- это традиционный месяц корпоративов и многие уже активно готовятся к данным мероприятиям. В сервисе по доставке еды в офис и на мероприятия Catery поделились, что в 2021 году наметилась новая тенденция – на корпоративы стали заказывать напитки, не содержащие алкоголь.

Это безалкогольное вино, глинтвейн и коктейли. Спрос на последнюю позицию по сравнению с 2020 годом вырос в два раза.

- А безалкогольное вино и глинтвейн содержит каждый пятый заказ, - рассказали «Газете.Ru» в сервисе.

К корпоративным вечеринкам банки и компании из IT, строительной области и ритейла начали готовиться в ноябре. На этот раз большинство проведут праздник в оффлайн-формате - 85%. А вот онлайн-вечеринки пришлись россиянам не по душе, спрос на них стремительно падает.

Если в 2020 году такую форму корпоратива выбирали 29,5% клиентов, то в этом году только 5%. 10% заказчиков планируют совместись оба варианта.

Женщины скучают по корпоративам сильнее мужчин — 59% против 38%. 41% россиян надеется, что новогодний корпоратив в этом году состоится в привычном формате (с праздничным ужином, шампанским и дискотекой). Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Зарплата.ру», пишет Rt.

-Несмотря на то, что основной спрос на кейтеринговое сопровождение приходится на декабрь, по текущей динамике заказов можно сделать вывод, что спрос по итогам года сравняется с показателями 2019 года, рассказал Андрей Черепанов, операционный директор Catery.

Тем временем в Минпромторге подводят итоги спроса на спиртные напитки. По оценкам ведомства, с января - октябрь 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года продажи шампанского и игристых вин выросли на 8,36%, передает ФАН.