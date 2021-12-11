Медведчук: Украине с НАТО «не по дороге»

Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук Фото: REUTERS

Глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук считает, что Украине с НАТО не по пути, страна должна иметь нейтральный статус, чтобы не стать разменной монетой в политике Североатлантического альянса.

«С НАТО нам не по дороге, НАТО усугубит ситуацию и так достаточно критическую в вопросах экономики, и социальной сферы, и политики. Нейтральный статус, который уже провозглашался на Украине, должен продолжить существовать, и нам надо его развивать», - сказал Медведчук в интервью телеканалу UkrLife.

По его словам, украинцы «должны категорически сделать все для того, чтобы Украина не стала членом НАТО», чтобы не превратить территорию своей страны в плацдарм для военных Альянса.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в пятницу, 10 декабря, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти Незалежной по-прежнему стремятся присоединиться к НАТО, однако на пути страны в Альянс – «шлагбаум», который никак не получается обойти.

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