Зеленский заявил о «непреодолимом шлагбауме» на пути Украины в НАТО Фото: REUTERS

Украина продолжает старается стать членом НАТО, однако на ее пути в Североатлантический альянс выставлен «шлагбаум», заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Мы продолжаем свой путь в НАТО. Мы идем, а там шлагбаум. Давайте обойдем шлагбаум? Но не выходит обойти», – сказал политик в интервью телеканалу «1+1».

Как писал сайт kp.ru, ранее источник, знакомый с переговорами рассказал, что Соединенные Штаты предупредили украинские власти о трудностях с приемом Киева в НАТО. По информации Associated Press, членство Украины вряд ли будет одобрено в ближайшие 10 лет.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Белом доме после переговоров американского и российского президентов заявили, что Джо Байден не давал обещаний Владимиру Путину о том, что Украина останется вне НАТО.

Тем временем МИД РФ предупредил об опасных последствиях втягивания Украины в НАТО. Как заявили в ведомстве, это чревато появлением на Украине ударных ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к центральной России. Такое безответственное поведение создает угрозы безопасности РФ, провоцирует серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе, сказали в российском МИД.