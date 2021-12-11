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Политика11 декабря 2021 3:27

Блинкен и глава МИД Израиля обсудили ситуацию вокруг Ирана

В ходе телефонного разговора собеседники выразили общую убежденность в том, что нельзя позволить Тегерану получить ядерное оружие
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Госсекретарь США Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен

Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 10 декабря, провел телефонный разговор с министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом. Собеседники обсудили двусторонние отношения, палестино-израильское урегулирование и ситуацию вокруг Ирана.

Как сообщила пресс-служба американского госдепартамента, главы внешнеполитических ведомств двух стран в ходе беседы «обсудили ряд тем, включая важность двусторонних отношений США и Израиля, палестино-израильские вопросы и события в регионе, такие как наша общая убежденность в том, что нельзя позволить Ирану получить ядерное оружие».

Ранее сайт kp.ru писал, что в начале ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиян во время телефонного разговора обсудили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе и высказались за его восстановление в изначальной форме.