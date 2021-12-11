Bloomberg: Эрдоган не станет воевать с Россией на стороне Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не направит войска против России в случае возникновения военного конфликта Москвы и Киева, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на анонимного чиновника.

Источник издания утверждает, что даже членство Анкары в НАТО при таком развитии событий не заставит ее воевать на стороне Украины, так как это не выгодно, а турецкий лидер преследует исключительно интересы своей страны.

Даже продажи беспилотников Bayraktar TB2 Киеву говорят скорее не о турецкой поддержке, а о финансовой выгоде, которую преследует Турция. Политику Эрдогана можно охарактеризовать как "маневренную", заключает собеседник агентства.

Напомним, уже несколько недель США и Евросоюз раздувают настоящую истерику вокруг якобы готовящегося вторжения России на Украину. И хотя в реальности ни один наш солдат границу не пересек, у Вашингтона уже готов пакет "адских санкций".

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявления о том, что Россия планирует "вторжение" на Украину. По его мнению, против РФ ведется активная информационная кампания, в которой участвуют многие американские издания.