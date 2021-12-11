Депутат Госдумы Кривоносов не исключил введения барьеров на поездки в Египет из-за "омикрона"

Ситуация с омикрон-штаммом в Египте может ухудшиться к новогодним праздникам Фото: REUTERS

Распространение омикрон-штамма коронавируса в Египте может привести к введению дополнительных барьеров для отдыхающих в этой стране российских туристов, рассказал радио Sputnik заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов.

По его словам, в новогодние праздники по этому направлению могут отправиться много российских туристов, и в случае ухудшения ситуации с "омикроном" в Египте необходимо предусмотреть дополнительные меры защиты.

"Если Египет станет направлением с достаточно большим объемом туристов, то надо будет предусмотреть барьеры, - уточнил Кривоносов. - В первую очередь это могут быть барьеры для въезжающих обратно в Россию после отдыха".

Депутат отметил, что это нужно не только для дополнительной защиты, но и для того, чтобы отдыхающие осознавали высокий риск таких поездок.

Решающую роль в принятии соответствующего решения будут играть рекомендации Роспотребнадзора, отметил председатель думского комитета по туризму.

Исходя из текущих показателей заболеваемости в Египте введения дополнительных ограничений не требуется, выразил мнение народный избранник.

"Если будут проверять при посадке в самолет QR-коды, то это будет достаточно эффективный элемент защиты. Хотя это тоже надо уточнять", – заключил Сергей Кривоносов.

Как ранее писал сайт kp.ru, российский сенатор Владимир Круглый призвал закрыть авиасообщение с Египтом, пока новый штамм коронавируса не будет достаточно хорошо изучен.