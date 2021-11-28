Сенатор Круглый считает, что штамм коронавируса "омикрон" уже проник в Россию

Новый штамм туристы могут привезти в Россию из Египта Фото: REUTERS

Российский сенатор Владимир Круглый выразил мнение, что новый штамм коронавируса "омикрон" уже проник на территорию Российской Федерации. Об этом он рассказал РИА Новости.

По мнению члена Совета Федерации, инфекцией могли заразиться российские туристы, которые отдыхали в Египте.

В связи с этим Круглый призвал закрыть авиасообщение с этой страной, пока новый штамм не будет достаточно хорошо изучен.

Как ранее писал сайт kp.ru, 27 ноября в Италии выявлен первый случай заражения новым штаммом коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Высший институт здравоохранения страны. "Омикрон" выявили у жителя области Кампания, прибывшего из Мозамбика.

На следующий день стало известно о первых случаях заражения коронавирусом штамма "омикрон" в Австралии. По официальным данным местных властей, выявлены два заболевших.

Тем временем в африканские медики заявляют об угрозе переполнения госпиталей из-за "омикрона". Новые больные все прибывают, причем среди них много непривитой молодежи.