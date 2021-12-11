Кадыров предложил проверить на экстремизм слова Сокурова о Северном Кавказе

Глава Чечни Рамзан Кадыров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Словам режиссера Александра Сокурова о республиках Северного Кавказа необходимо дать правовую оценку, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

По его словам, в частности, их следует проверить "на факт антигосударственного и экстремистского характера".

"Как бы ни ворочался ночью во сне Сокуров, как бы сильно ни чесалось у него, как бы он ни хотел международного признания в качестве правозащитника, как бы ни пытался он снова и снова развалить страну, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации! Точка!", - написал Кадыров.

Он подчеркнул, народ Чечни уже неоднократно подтверждал, что желает оставаться частью России, в том числе на "многомиллионном митинге в Грозном" и на референдуме в 2003 году.

Как ранее писал сайт kp.ru, Сокуров на встрече президента России Владимира Путина с СПЧ заявил, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими, и предложил исключить их из состава России. Путин категорически не согласился с ним.

Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил жесткую реакцию российского лидера. По словам официального представителя Кремля, режиссер "непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы".

Отметим, что ранее Кадыров уже выражал недовольство позицией Сокурова по некоторым вопросам. В частности, чеченскому лидеру не понравилось, что режиссер говорил о его народе "с огромной неприязнью" и обвинил режиссера в национализме.