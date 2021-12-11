Умер Михаил Финберг, дирижер и народный артист Беларуси

Михаил Финберг Фото: Александр КОНОТОП

Умер Михаил Финберг, народный артист Беларуси, известный дирижер и бессменный руководитель Национального академического оркестра страны. Он скончался на 75-м году жизни. О смерти культурного и общественного деятеля сообщила пресс-служба Минздрава Белоруссии.

"Медицинским работникам Беларуси Михаил Яковлевич запомнится как активный участник республиканской акции "Спасибо медикам", которую проводили артисты для врачей и медсестер, сражающихся с COVID-19, - говорится в сообщении ведомства. - А медики старшего поколения помнят Михаила Финберга как организатора и руководителя оркестра 3-й минской больницы имени Клумова".

Отметим, что Михаил Финберг родился 21 февраля 1947 года в Мозыре. Является почетным гражданином этого города.

Помимо культурной деятельности активно участвовал и в общественной. В частности, входил в Совет Республики Национального Собрания двух созывов и комитет по государственным премиям.

Государственным академическим оркестром Беларуси Михаил Финберг руководил с 1987 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, умер продюсер Марк Рудинштейн, создатель кинофестиваля "Кинотавр". Он скончался в возрасте 75 лет.