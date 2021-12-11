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Здоровье11 декабря 2021 7:28

Профессор Сколтеха Базыкин предложил закрыть границы с Южной Африкой, чтобы остановить "омикрон"

Ученый уточнил, что мера эффективна только на начальной стадии
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Закрытие границ наиболее действенно на начальной стадии распространения вируса

Закрытие границ наиболее действенно на начальной стадии распространения вируса

Фото: REUTERS

Закрытие границ со странами Южной Африки – это оправданная мера на начальной стадии борьбы с распространением омикрон-штамма коронавируса, заявил РИА Новости профессор Сколтеха Георгий Базыкин.

"Сейчас, когда еще не известно, насколько "омикрон" распространен в России, закрытие границ с Южной Африкой — это мера оправданная, - уточнил Базыкин. - Хотя понятно, что "омикрон" уже есть не только в Южной Африке, но и в других местах".

По его словам, когда начнут фиксировать заражения "омикроном" уже внутри России (не "привозные"), тогда эффективность закрытия границ снизится.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России выявлено четыре случая заражения "омикроном". Об этом сообщили в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор". Новый штамм коронавирусной инфекции выявлен у российских туристов, вернувшихся из других стран.