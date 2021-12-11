Участникам испытания вакцины "Спутник М" в Москве выплатят по 15 тысяч рублей

Участниками исследования стали три тысячи подростков Фото: REUTERS

Участники испытания вакцины "Спутник М" в Москве получат денежные компенсации, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"Вакцинированным добровольцам, сдавшим кровь на иммуногенность, будет выплачена денежная компенсация в размере 15 тысяч рублей, также 15 тысяч рублей выплатят всем участникам, получившим плацебо", - уточнили в ведомстве.

Напомним, третья фаза испытаний вакцины от коронавируса "Спутник М" для подростков стартовала в Москве в ноябре 2021 года. В испытаниях приняли участие 3 тысячи добровольцев. 2,4 тысячи из них получили вакцину "Спутник М", 600 человек – плацебо. При этом испытуемые не знают, кому из них ввели плацебо.

На 28 день после введения первого компонента всем добровольцам делают электрокардиограмму, анализ свертываемости крови, клинический и биохимический анализ крови и общий анализ мочи. В этот же день они узнают, кому из них ввели вакцину, а кому - плацебо.

Как ранее писал сайт kp.ru, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России уже произведено около 150 тысяч доз вакцины против коронавируснной инфекции для подростков "Спутник М". До конца текущего года в стране намерены выпустить в гражданский оборот еще примерно 200-250 тысяч доз препарата.