Володин рассказал, от чего зависит решение по законопроекту о QR-кодах

Вячеслав Володин Фото: Иван МАКЕЕВ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале прокомментировал грядущие обсуждения по тексту законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах, в частности на железнодорожном и авиатранспорте.

"13 декабря состоятся заседания фракций в Государственной Думе. В них будут участвовать представители Правительства, - заявил Володин. - Принятие решения о дальнейшей судьбе законопроектов будет во многом зависеть от того, какие ответы будут даны на вопросы, которые звучат в обществе".

Он также обратил внимание на слова президента России Владимира Путина о том, что нужно избегать опрометчивых решений по QR-кодам.

В связи с этим спикер Государственной думы уточнил, что законопроект носит рамочный характер. Окончательные решения останутся за регионами, подчеркнул Володин.

По его словам, к обсуждению следует подходить максимально взвешенно, учитывая интересы людей и готовность транспортной системы к обеспечению безопасности пассажиров.

Как ранее писал сайт kp.ru, законопроект о введении QR-кодов для граждан при посещении общественных мест планируют рассмотреть в Государственной думе 16 декабря 2021 года. Документ должен поступить туда после завершения сбора отзывов и предложений от профильного комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции.

Напомним, правительство России 12 ноября внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах. Согласно тексту проектов, нормы закона будут действовать на территории страны до 1 июня 2022 года.