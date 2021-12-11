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Общество11 декабря 2021 10:48

МВД предложило изменить порядок подтверждения оружия на экспорт

Ведомство предлагает отменить обязательное заключение о соответствии криминалистическим требованиям
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Текущее законодательство не позволяет осуществлять экспорт из-за некоторых конструктивных особенностей оружия

Текущее законодательство не позволяет осуществлять экспорт из-за некоторых конструктивных особенностей оружия

Фото: REUTERS

Министерство внутренних дел (МВД) России направило в Минпромторг РФ письмо с предложением изменить порядок подтверждения оружия, произведенного в стране на экспорт, сообщает РИА Новости.

В частности, речь идет об отмене статьи, предусматривающей, что процедуру соответствия нельзя проходить без заключения МВД о соответствии криминалистическим требованиям.

В полиции обратили внимание, что из-за некоторых конструктивных особенностей часть оружия не может поучить такого заключения.

Например, у экспортных моделей могут быть магазины свыше десяти патронов, возможность ведения автоматического огня и складная конструкция без потери возможности сделать выстрел.

Как ранее писал сайт kp.ru, в МВД России предложили наделить ведомство правом проводить исследования патронов к гражданскому и служебному оружию. В частности, ведомство выразило готовность проводить экспертные исследования, а также составлять и выдавать заключения о соответствии патронов.