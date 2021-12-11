Назарбаев назвал причины развала СССР

Назарбаев заявил, что СССР развалился из-за кризиса социалистической системы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советский Союз развалился из-за пришедшей в упадок социалистической системы, считает бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Руководство экономического блока должно было вовремя это заметить и сделать изменения в управлении. Все наработанные ресурсы постепенно истощались, и мы приближались к краху экономики», – заявил политика в эфире телеканала «Россия 24».

Перестройку в государстве нужно было проводить в «условиях дисциплины, порядка и крепкого руководства», сказал он. Назарбаев привел в пример Китай, власти которого сумели перестроить экономику.

Также бывший лидер Казахстана обратил внимание на волнения в прибалтийских республиках СССР, которые, по мнению экс-президента, тоже повлияли на распад страны. Сигналом же к отделению республик стало объявление независимости со стороны РСФСР 12 июня 1990 года, считает Назарбаев.

Как писал сайт kp.ru, ранее бывший председатель Верховного Совета Белорусской ССР Станислав Шушкевич назвал причину встречи лидеров советских республик, после которой распался СССР.