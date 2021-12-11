Москвичей предупредили о резком потеплении 12 декабря 2021 Фото: REUTERS

В воскресенье, 12 декабря, в Москве ожидается резкое повышение температуры, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Столбики термометров днем поднимутся до минус двух – минус четырех градусов.

Как отметил синоптик в беседе с РИА Новости, причиной такого резкого потепления станет теплый атмосферный фронт, двигающийся с запада. Ночью 12 декабря температура в столице будет от минус 11 до минус 13 градусов.

По словам Леуса, погода в воскресенье будет облачной, во второй половине возможен небольшой снег. Такие высокие температуры продержатся в Москве до конца следующей недели, при этом в дневные часы ожидаются плюсовые значения.

Как писал сайт kp.ru, ранее научный руководитель Гидрометцента Роман Вильфанд сообщил, что 10 и 11 декабря стали самыми холодными днями в Москве с начала зимы.