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Общество11 декабря 2021 21:31

Диетолог рассказала, как долго можно доедать салаты после Нового года

Диетолог Соломатина: долго хранить салаты после новогодней ночи рискованно
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Диетолог рассказала, как долго можно доедать салаты после Нового года

Диетолог рассказала, как долго можно доедать салаты после Нового года

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Для празднования Нового года россияне привыкли готовить много разных и вкусных салатов. Но вот доедать их бывает тяжело, а иногда и опасно.

По словам диетолога Елены Соломатиной, хранить салаты с праздничного стола нужно с осторожностью, поскольку они являются хорошей средой для размножения бактерий.

В идеале салаты нужно хранить в холодильнике, а лучше - не хранить вовсе.

- До утра в холодильнике простоять может, но мало кто с утра встает после новогодней ночи, дай бог к вечеру, а это уже чревато... Взрослый здоровый организм, может, и справится, а вот у пожилого или ребенка может и нет ... зачем создавать лишнюю нагрузку на наш организм после новогодней ночи? - сказала врач в беседе с "Лента.ру".

Также специалист напомнила гражданам, что срок хранения в холодильнике заправленных салатов составляет около 12 часов.

Кстати, хозяин наступающего 2022 года неприхотлив, так что вы смело можете готовить ваши любимые блюда. Но не забывайте, что Тигр — хищник, а значит на вашем столе обязательно должно быть мясо.