Байден: Отправка военных США на Украину в случае "вторжения" России никогда не рассматривалась Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден заявил, что отправка военных США на Украину в случае "вторжения" России никогда не рассматривалась. Об этом заявил он заявил, отвечая на вопросы журналистов. Трансляция выступления велась на сайте Белого дома.

Глава государства также акцентировал, что Соединенные Штаты готовы отправить свои войска не на Украину, а в соседние страны НАТО в случае возможного "вторжения" России.

Байден добавил, что во время онлайн-саммита он сказал президенту России Владимиру Путину, что в случае "вторжения" американские войска будут отправлены в страны, которые расположены на восточном фланге НАТО (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша и другие).

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия никому не угрожает, а лишь принимает меры против ползучей угрозы. Также представитель Кремля заявлял, что РФ проводит военные маневры исключительно на своей территории, тогда как Соединенные Штаты и их союзники – вблизи границ России.