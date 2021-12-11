В США сомневаются, что украинская армия способна противостоять российской Фото: REUTERS

Украина гипотетически не способна противостоять российской армии даже час, заявил газете The New York Times профессор Королевского колледжа Лондона и ветеран Корпуса морской пехоты США Роберт Ли.

"Они могут уничтожить украинские войска на востоке очень быстро, в течение первых 30-40 минут", - уточнил Ли.

По информации американских журналистов, аналогичного мнения придерживаются и некоторые киевские чиновники. В частности, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что без поддержки союзников при таком развитии событий незалежной будет выстоять просто нереально.

Напомним, Россия неоднократно опровергала сообщения в западной прессе о якобы готовящемся "вторжении" на Украину. Так, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не планировала ни на кого нападать. Он напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, что Москва всегда выступала за предсказуемые отношения с Вашингтоном.

Как ранее писал сайт kp.ru, Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия никому не угрожает, а принимает меры против ползучей угрозы, которая распространяется в сторону ее границ со стороны НАТО. Как отметил Песков, РФ проводит военные маневры исключительно на своей территории, тогда как Соединенные Штаты и их союзники – вблизи границ России.