Читатели WSJ сочли чушью статью профессора Хартвелла о России и Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские читатели издания Wall Street Journal раскритиковали статью профессора Кристофера Хартвелла, который в своем материале порассуждал об отношениях России и США.

В публикации автор пишет о беспокойстве из-за того, что Запад приносит Украину в жертву России. Он видит, что от Москвы и ее внешней политики исходит "опасность". Там же профессор позволяет себе использовать оскорбительные высказывания в адрес российского лидера Владимира Путина. В конце Хартвелл призывает западные страны "выступить единым фронтом против России".

В комментариях к статье Хартвелла читатели называют публикацию полной чушью и вообще считают, что " в ней довольно много ложной информации".

- Только психи могли расширить НАТО до самых границ России и рассчитывать на отсутствие реакции, - пишут читатели.