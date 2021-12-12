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Политика11 декабря 2021 22:04

Читатели WSJ сочли чушью статью профессора Хартвелла о России и Украине

В комментариях к статье Хартвелла читатели называют публикацию сомнительной
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Читатели WSJ сочли чушью статью профессора Хартвелла о России и Украине

Читатели WSJ сочли чушью статью профессора Хартвелла о России и Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские читатели издания Wall Street Journal раскритиковали статью профессора Кристофера Хартвелла, который в своем материале порассуждал об отношениях России и США.

В публикации автор пишет о беспокойстве из-за того, что Запад приносит Украину в жертву России. Он видит, что от Москвы и ее внешней политики исходит "опасность". Там же профессор позволяет себе использовать оскорбительные высказывания в адрес российского лидера Владимира Путина. В конце Хартвелл призывает западные страны "выступить единым фронтом против России".

В комментариях к статье Хартвелла читатели называют публикацию полной чушью и вообще считают, что " в ней довольно много ложной информации".

- Только психи могли расширить НАТО до самых границ России и рассчитывать на отсутствие реакции, - пишут читатели.