Биолог рассказал о ранних признаках деменции Фото: Shutterstock

Кандидат биологических наук Семен Голошейкин рассказал россиянам о признаках, которые могут свидетельствовать о развитии деменции у человека.

По его словам, в мире уже более 55 миллионов страдают этим недугом. Это синдром, при котором человек постепенно теряет когнитивные функции, то есть утрачивает способность размышлять и выстраивать логические связи.

- Одним из признаком будущей деменции может быть забывчивость. Кроме наиболее заметного расстройства памяти наблюдается целый ряд умеренных когнитивных нарушений, таких как неспособность к концентрации, планированию, снижение уровня абстрактного мышления. Ведется дискуссия, что потеря слуха может быть как ранним проявлением болезни Альцгеймера, так и одним из факторов риска ее возникновения, - рассказал эксперт в интервью радио Sputnik.