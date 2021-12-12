FAZ: глава МИД Германии признала, что в ФРГ не смогут отказаться от "Северного потока — 2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД Германии, сопредседатель партии "Союз-90"/"Зеленые" Анналена Бербок оказалась в затруднительном положении из-за позиции по газопроводу "Северный поток - 2". Об этом пишет политический обозреватель Йоханнес Лейтойзер в статье для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Автор материала рассказывает, что в качестве представителя "Зеленых" она ранее выступала против строительства объекта.

- Ей пришлось согласиться с тем, что Социал-демократическая партия Германии не будет готова отказаться от газопровода, строительство которого уже завершено, - отмечает в статье Лейтойзер.

Публицист добавил, что на данный момент, занимая пост министра, Бербок напоминают о ее предыдущей позиции.

Напомним, Германия приостановила процесс сертификации "Северного потока – 2". Немецкий регулятор считает, что оператор Nord Stream 2 AG должен иметь соответствующую законам Германии организационную форму. Для этого компания Nord Stream 2 AG создаст "дочку" в Германии, чтобы сертифицировать трубопровод.