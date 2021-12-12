Гинцбург анонсировал проверку эффективности вакцины "Спутник V" против "омикрона" за 10 дней Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что для проверки эффективности российской вакцины "Спутник V" против нового штамма коронавирусной инфекции "омикрон" специалисты смогут проверить в течение 10 дней.

- Я думаю, что 10 дней хватит, чтобы проверить эффективность, - сказал ученый в интервью РИА Новости.

Накануне он сообщал, что в Центре им. Гамалеи собрали конструкцию вакцины против нового штамма коронавируса, который получил название "омикрон" . А незадолго до этого, 9 декабря, Гинцбург говорил, что решение об адаптации вакцины "Спутник V" под "омикрон" будет принято примерно через две недели.

Ранее сайт Kp.ru писал, что назальная вакцина против коронавирусной инфекции обеспечит защиту и тем, кто ранее был привит не "Спутником V". Об этом рассказывал ученый Александр Гинцбург. Он отметил, что назальная вакцина от коронавируса - это, по сути, второй компонент вакцины "Спутник V", только вводится он не уколом, а распыляется в нос. Вакцина разработана на основе пятого аденовирусного вектора, в который встроен ген, кодирующий S-белок коронавируса.