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Здоровье30 ноября 2021 3:03

Гинцбург заявил, что назальная вакцина от коронавируса защитит привитых не "Спутником V"

Данной вакциной накануне привился президент РФ
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Гинцбург заявил, что назальная вакцина от коронавируса защитит привитых не "Спутником V"

Гинцбург заявил, что назальная вакцина от коронавируса защитит привитых не "Спутником V"

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что назальная вакцина против коронавирусной инфекции обеспечит защиту и тем, кто ранее был привит не "Спутником V".

- Наверняка будет, если человек был привит работающими вакцинами, которые дают антитела, - рассказал ученый, слова которого цитируют РИА Новости.

Назальная вакцина от коронавируса - это, по сути, второй компонент вакцины "Спутник V", только вводится он не уколом, а распыляется в нос. Вакцина разработана на основе пятого аденовирусного вектора, в который встроен ген, кодирующий S-белок коронавируса.

Данной вакциной на прошлой неделе против коронавируса привился президент России Владимир Путин. Глава государства признался, что после прививки назальной вакциной у него не было никаких неприятных ощущений.