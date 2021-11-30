Гинцбург заявил, что назальная вакцина от коронавируса защитит привитых не "Спутником V" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что назальная вакцина против коронавирусной инфекции обеспечит защиту и тем, кто ранее был привит не "Спутником V".

- Наверняка будет, если человек был привит работающими вакцинами, которые дают антитела, - рассказал ученый, слова которого цитируют РИА Новости.

Назальная вакцина от коронавируса - это, по сути, второй компонент вакцины "Спутник V", только вводится он не уколом, а распыляется в нос. Вакцина разработана на основе пятого аденовирусного вектора, в который встроен ген, кодирующий S-белок коронавируса.

Данной вакциной на прошлой неделе против коронавируса привился президент России Владимир Путин. Глава государства признался, что после прививки назальной вакциной у него не было никаких неприятных ощущений.