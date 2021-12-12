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Здоровье12 декабря 2021 8:15

Мишустин продлил упрощенный ввоз медицинских товаров для борьбы с коронавирусом

Документ будет действовать до 1 января 2025 года
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Михаил Мишустин / Фото: EPA/ТАСС

Михаил Мишустин / Фото: EPA/ТАСС

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, которое продлевает упрощенный ввоз медицинских товаров для борьбы с коронавирусом до 2025 года. Документ опубликован на сайте Кабмина.

В документе сказано, что упрощенным ввоз на эти предметы останется до 1 января 2025 года. На аналогичный период продлевается действие выданных ранее временных регистрационных удостоверений и разрешений на использование медицинских изделий. Предыдущее постановление истекало 1 января 2022 года, то есть его действие продлено сразу на три года.

"Это позволит не допустить нехватки различных расходных материалов и тест-систем, средств индивидуальной защиты, аппаратов искусственной вентиляции лёгких", - подчеркнул Мишустин.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин поручил правительству выделить до 10 декабря 2021 дополнительные средства на борьбу с новым штаммом коронавируса "Омикрон".