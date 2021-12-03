Путин поручил направить дополнительные средства на борьбу с омикрон-штаммом коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить до 10 декабря 2021 средства на борьбу с новым штаммом коронавируса «Омикрон».

«Выделить дополнительные бюджетные ассигнования федерального бюджета для реализации плана действий, направленного на предотвращение распространения на территории Российской Федерации нового штамма вируса SARS-CoV-2», – говорится в поручении, текст которого опубликован на сайте Кремля.

План действий должен включать повышение эффективности тест-систем для выявления омикрон-штамма, а также вакцин, разворачивание дополнительных инфекционных коек с необходимым оборудованием, формирование запаса медицинских изделий, препаратов, кислорода, реактивов, расходных материалов и средств индивидуальной защиты.

Кроме того, в нем должны быть предусмотрены актуальные методические рекомендации по лечению коронавируса, привлечение дополнительных транспортных средств и кадров.

Как писал сайт kp.ru, Россия отправила запросы на получение образца штамма коронавируса «Омикрон».

Между тем ученые из консультативной группы при правительстве Великобритании заявили, что реальная угроза нового штамма коронавирусной инфекции «Омикрон» будет понятна только через месяц.