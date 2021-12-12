Самая яркая комета 2021 года подойдет к Земле на минимальное расстояние 12 декабря

В декабре россияне смогут увидеть самую яркую комету 2021 года. Фото: Московский планетарий.

В декабре жителей России ожидает еще одно космическое шоу – к Земле максимально приблизится самая яркая комета 2021 года. Это комета Леонарда, которая летит сквозь космическое пространство со скоростью около 70 км/с. Куда и когда смотреть, чтобы увидеть ее, рассказали в Московском планетарии.

Уникальность события в том, что комету Леонарда примерно два дня можно будет увидеть невооруженным глазом. В телескоп ее можно было наблюдать с начала декабря, а 12 и 13 декабря для этого и специальная аппаратура не понадобится.

«12 декабря – комета Леонарда пройдет перигей, подойдя к Земле на минимальное расстояние 35 005 384 км (0,233997 а.е.). Ожидается, что в это время она достигнет максимального блеска и будет обладать как минимум двумя хвостами: пылевым и газовым (ионным)», - сообщили в планетарии.

Комета в это время будет находиться в созвездии Змееносца.

«Комета будет наблюдаться только на сумеречном небе, на фоне вечерней зари. Но есть и хорошие новости! Когда комета достигнет максимальной яркости, она будет располагаться почти точно между Солнцем и Землей. Поэтому можно ожидать эффекта прямого рассеяния солнечных лучей. И в результате яркость пылевого хвоста должна увеличиться еще в 3-15 раз (на 1-3 зв. величины)», - рассказали в планетарии.

12 декабря комета будет видна в вечерних сумерках, в течение часа-двух, сразу после захода Солнца и по утрам (с 5:00 или с 6:00 мск). В середине декабря для тех, кто живет в Северном полушарии, комета Леонарда видна уже не будет.

О том, что еще россияне успеют увидеть на ночном небе до конца 2021 года, читайте здесь.