Пульмонолог Пурясев предположил, что люди со слабым иммунитетом способны легко переносить штамм «окмирон» Фото: Иван МАКЕЕВ

Врач предположил, что люди с ослабленным иммунитетом могут переносить его легче, чем те, у кого сильная защитная реакция организма

Пульмонолог Сергей Пурясев объяснил, почему штамм коронавируса «окмирон» может оказаться опасным. Причина стоит искать в условиях зарождения вируса.

Ученые полагают, что «окмирон» зародился в теле инфицированного ВИЧ или страдающего иммунодефицитом. То есть, при мутации он не встречал никакого сопротивления от иммунитета.

- За счет этого он более агрессивный. За счет того, что не было ответа от иммунитета, он стал очень быстрый. Видимо, там у него этих спайк-белков, шипов, может быть больше, чем положено, их антитела не урезали во время мутаций, - комментирует пульмонолог Сергей Пурясев Life.

Врач предположил, что люди с ослабленным иммунитетом могут переносить «окмирон» легче, чем те, у кого сильна защитная реакция организма.

Оказывается, сильный ответ организма на что-либо, на любую инфекцию, — это не всегда хорошо.

- В таких случаях организм может сам себя убить. Так это и бывает при пневмококковых инфекциях, когда гибнет молодежь 30-летняя, а старики 60-летние в виде чиха это переносят. А почему? Иммунный ответ бешеный у молодого, он совершенно неадекватный: там, где можно было только погрозить пальчиком, он бьет, как из пушки по воробьям, — заключил Сергей Пурясев.

Врач также напомнил, что у коронавируса есть опасные побочные явления и самое неприятное из них - это пневмония.

Воспаление легких бывает бактериальное и вирусное. Если первое лечится очень успешно и быстро, во втором случае часто можно купировать только симптомы — вся надежда на организм. Первым признаком развивающейся пневмонии будет начало интоксикации организма - это температура, слабость, недомогание. Потом идут респираторные симптомы: затрудненное дыхание, першение в горле, кашель.

Боли справа или слева, абдоминальные боли тоже могут свидетельствовать о развивающейся проблеме, сообщает Пятый канал.

Тем временем в России до конца года могут начать вакцинировать подрастающее поколение от 12 до 18 лет. Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков отметил, что эта категория очень активно страдают от ковида.

-У подростков, которые ходят в школу, количество контактов максимально. Это наиболее социально активная прослойка, как и воспитанники детских садов, - сказал "Москве 24" Павел Волчков, вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ.