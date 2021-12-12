В России выявлено более 10 миллионов заразившихся коронавирусом с начала пандемии

С начала пандемии коронавирусом в России заразились более 10 млн человек Фото: REUTERS

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России зафиксировано 29 929 случая COVID-19. Это наименьшее количество суточных заражений коронавирусом с 13 октября. Всего с начала пандемии выявлено 10 016 896 заболевших.

По данным на 12 декабря 2021 года, лидером по заболеваемости стала Москва, где за сутки заболели 2862 человека. На втором месте идет Московская область — 2040 случаев. Тройку замыкает Санкт-Петербург — 2012 случаев.

Кроме того, за сутки медики зафиксировали 1132 летальных исхода. Справки о выздоровлении получил 31 391 человек. Общее число умерших достигло 289 483, выздоровевших - 8 741 355 пациентов.

Как ранее писал сайт kp.ru, венгерские ученые сравнили эффективность пяти вакцин от коронавируса. Результаты исследования свидетельствуют: чтобы не умереть от коронавируса, надежнее всего прививаться “Спутником V”, именно он эффективнее остальных вакцин защищает от летального исхода.