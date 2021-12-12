Путин заявил, что распад СССР был трагедией

Путин назвал распад Советского Союза трагедией. Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин рассказал о том, как он воспринял распад СССР. По словам Путина, для него это стало трагедией, как и для подавляющего большинства граждан страны

«Ведь что такое распад Советского Союза? Это распад исторической России под названием Советский Союз», - сказал Путин в эфире телеканала «Россия-1» в фильме «Россия. Новейшая история».

Российский лидер напомнил, что страна потеряла порядка 40 процентов территории, населения, производственных мощностей.

«Мы превратились в другую страну совершенно. И то, что нарабатывалось в течение тысячи лет, в значительной степени было утрачено», - сказал Путин.

Глава государства напомнил, что с распадом Союза «25 млн русских людей в одночасье оказались за границей, в республиках бывшего СССР, которые приобрели независимость, суверенитет» и отметил, что это, возможно, было хорошо для республик, но для людей, не по своей воле оказавшихся за границей, это было безусловно плохо.

«Им невозможно было вернуться, воссоединиться со своими родственниками. Не было ни места работы, ни места жительства. Это большая гуманитарная трагедия, без всякого преувеличения», - добавил Путин.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что распад СССР был выгоден советским элитам, США и Европе.