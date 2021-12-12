Путин назвал гражданской войной ситуацию в России в 90-е годы

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Ситуацию в России в 1990-е годы можно охарактеризовать как гражданскую войну, заявил президент РФ Владимир Путин в документальном фильме "Россия. Новейшая история", который показали на канале "Россия 1".

"Ситуация была очень сложной, и это касалось внутреннего состояния всего государства, всех его составляющих. Это касалось экономики, это касалось правоохранительной сферы и вооруженных сил, - констатировал Путин. - Это касалось того, что, по сути, в стране шла гражданская война".

По его словам, на тот момент в Европе даже не вставало вопроса о том, развалится Россия или нет, так как все были абсолютно уверены, что это неизбежный процесс. Европейцев больше интересовало, когда это произойдет и к каким последствиям может привести.

"Вопрос был только в том, когда это произойдет и каковы будут последствия для самой России, для ее составных частей и для окружающего мира, имея в виду, что Россия все-таки крупная ядерная держава", - уточнил российский лидер.

Как писал сайт kp.ru, на этой неделе Владимир Путин рассказал о работе в российском правительстве 90-х кадрового сотрудника ЦРУ. По словам президента, к 2000-м президент России пресек подобные ситуации. Он отметил, что это лишь один пример попыток вмешательства в дела России. На самом деле, подчеркнул глава государства, их было гораздо больше.