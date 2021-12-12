Путин сообщил, что Украина до сих пор не вернула России зарубежное имущество СССР

Владимир Путин Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что Украина до сих пор не вернула зарубежное имущество СССР России.

По словам главы государства, в 90-е годы Россия набрала много долгов. В 1993 году Москва решила вернуть все долги Советского Союза за все бывшие союзные республики. Власти РФ рассчитывали, что после этого республики отдадут зарубежное имущество СССР.

- Долги-то мы за всех погасили, но далеко не все выполнили это обязательство по передаче нам своих зарубежных активов. Например, Украина до сих пор этого не сделала, — сказал Путин в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о том, как он воспринял распад СССР. По словам Путина, для него это стало трагедией, как и для подавляющего большинства граждан страны. Российский лидер напомнил, что страна потеряла порядка 40 процентов территории, населения, производственных мощностей. Глава государства напомнил, что с распадом Союза «25 млн русских людей в одночасье оказались за границей, в республиках бывшего СССР, которые приобрели независимость, суверенитет» и отметил, что это, возможно, было хорошо для республик, но для людей, не по своей воле оказавшихся за границей, это было безусловно плохо.