Под Киевом строят завод по производству турецких ударных беспилотников Anka

Первые беспилотники планируют выпустить на заводе под Киевом в конце 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Под Киевом стартовало строительство завода, на котором будут производить турецкие ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Anka. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, планируется, что в производство запустят не только турецкие военные разработки, но и украинские. В частности, рассматривается вариант с реактивными беспилотниками, которые можно будет применять для уничтожения вражеских БПЛА.

Кроме того, планируется, что вся техника будет оснащена двигателями украинского производства. Ожидается, что первая военная продукция будет выпущена уже к концу 2022 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что поставки ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar на Украину не имеют отношения к напряженности между Москвой и Киевом.