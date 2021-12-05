В Турции опровергли связь поставок беспилотников Bayraktar на Украину с напряженностью между Москвой и Киевом Фото: REUTERS

Поставки ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar на Украину не имеют отношения к напряженностью между Москвой и Киевом, заявил глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

«Мы продали Украине партию БПЛА. Теперь, когда между Украиной и Россией возникла напряженность, поставок нет. Не должно складываться мнение, что Турция отправляет Украине БПЛА из-за напряженности с Россией», – сказал он в интервью газете Milliyet.

Как писал сайт kp.ru, на этой неделе президент России Владимир Путин в разговоре с турецким лидеров Реджепом Тайипом Эрдоганом обратил его внимание на применение Украиной ударных беспилотников Bayraktarв Донбассе.

Напомним, генеральный штаб Вооруженных сил Украины утверждает, что украинские военные 26 октября 2021 впервые применили на Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar.

Ранее Эрдоган заявил о готовности Турции выступить посредником между Россией и Украиной.