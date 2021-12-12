Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика12 декабря 2021 17:54

Захарова заявила, что Запад перебрасывает боевиков на Украину под видом инструкторов

Также Незалежная накачивается вооружением, сообщила официальный представитель МИД РФ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (9)Комментарии (9)(9)
Мария Захарова

Мария Захарова

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Запад перебрасывает на Украину боевиков под видом инструкторов.

Кроме того, Киев заключил с Западом многомиллионные контракты на поставку вооружения, отметила она.

- Речь идет о переброске туда под видом инструкторов просто боевиков, — заявила она в эфире телеканала «Крым 24».

Напомним, украинский посол в Берлине Андрей Мельник считает, что новый канцлер Германии Олаф Шольц вряд ли одобрит поставку вооружения Украине. По мнению дипломата, глава правительства ФРГ займет в этом вопросе «железобетонную позицию», совпадающую с курсом кабинета министров Ангелы Меркель. Официальных объяснений в отказе продавать оружия Киев от предыдущего правительства Германии не получал, уточнил посол.