Захарова заявила, что Запад перебрасывает боевиков на Украину под видом инструкторов

Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Запад перебрасывает на Украину боевиков под видом инструкторов.

Кроме того, Киев заключил с Западом многомиллионные контракты на поставку вооружения, отметила она.

- Речь идет о переброске туда под видом инструкторов просто боевиков, — заявила она в эфире телеканала «Крым 24».

Напомним, украинский посол в Берлине Андрей Мельник считает, что новый канцлер Германии Олаф Шольц вряд ли одобрит поставку вооружения Украине. По мнению дипломата, глава правительства ФРГ займет в этом вопросе «железобетонную позицию», совпадающую с курсом кабинета министров Ангелы Меркель. Официальных объяснений в отказе продавать оружия Киев от предыдущего правительства Германии не получал, уточнил посол.