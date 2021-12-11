Посол Украины сомневается, что новое правительство Германии предоставит Киеву вооружение

Посол Украины в Германии Андрей Мельник Фото: соцсети

Новый канцлер Германии Олаф Шольц вряд ли одобрит поставку вооружения Украине, считает украинский посол в Берлине Андрей Мельник. По мнению дипломата, глава правительства ФРГ займет в этом вопросе «железобетонную позицию», совпадающую с курсом кабинета министров Ангелы Меркель.

«Было бы слишком оптимистично ожидать, что у кабинета канцлера Олафа Шольца будет какой-то другой курс. Боюсь, что эта железобетонная позиция, с моральной точки зрения не выдерживающая критики, будет сохранена», – заявил Мельник в интервью изданию zn.ua.

Официальных объяснений в отказе продавать оружия Киев от предыдущего правительства Германии не получал, сообщил посол. Лишь в неформальных контактах Берлин объяснил, что поставки вооружения чреваты эскалацией военного конфликта в Донбассе, отметил дипломат.

Вместе с тем Мельник заявил, что Украина просит у ФРГ оружия для самозащиты, и такой шаг со стороны Берлина укрепил бы его позиции в посреднической миссии по урегулированию ситуации на юго-востоке страны.

Как писал сайт kp.ru, посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр заявлял, что ФРГ не будет поставлять Украине вооружение даже в качестве компенсации за запуск газопровода «Северный поток – 2».

Напомним, ранее посол Украины в Германии озвучил новые требования Киева к новому составу Федерального правительства ФРГ.